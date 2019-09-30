رسميًا.. كامارا وبيتر يوقعان للديوانية

2019/09/30 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقال مدرب كرة الديوانية صادق سعدون في تصريح صحفي، إن الإدارة أكملت التعاقد بشكل رسمي مساء اليوم مع المحترفين الموريتاني كامارا أمادو والغاني بيتر أودرو، لينضما بشكل رسمي للفريق بعد أن التحقا بالتدريبات في اليومين الماضيين.انتهى

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