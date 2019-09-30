مظفر النواب - موجز العاشرة ..

2019/09/30 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مظفر_النواب سادتي سيداتي هُنا طرطرة ..موجَزُ العاشِرة ..أميرُ البِلادِ المُفَدّىبِحُكمِ الطوارئُ يَلُفُّ العِقالَ كَمَروحَةِ الطائرة ..الإشاعاتُ مُنتَشِرَة ..وهو يحفَظُهُ اللهُ ُأُعطِيَ بَعضَ الوقودِولكِنَّهُ بعدَما نَفثَتَينِ هَوائِيتَينِ بسِروالِهِ فَقَدَ المَقدِرَة ..فاستُعينَ بِكلِّ الخَراطيمِ والشَّعوَذاتِ وتقويَةِ الرُّكبَتَينِوظلَّ......

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