حميد لشهب - الجائزة العالمية -جيراردو دي كريمونا- لباحث مغربي

2019/09/30 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حميد_لشهب حصل السيكولوجي والباحث والمترجم المغربي في الفلسفة والفكر والعلوم الإنسانية د.حميد لشهب، على الجائزة الفخرية العالمية "جيراردو دي كريمونا Gérard de Crémone ".وتحتفي الجائزة التي أطلقتها قبل سنوات مدرسة طليطلة للترجمة عام 2015، بدعم من مؤسسة الملك عبدالعزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية - المغرب، وبرنامج 21 MED، ومجلس مدينة كريمونا الإطالية، بمساهمة الأشخاص والمؤسسات في مجال الترجم......

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