مفتش التربية يعلن ضبط أكثر من 24 ألف وثيقة دراسية مزورة

2019/09/30 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المفتش العام لوزارة التربية رائد كاظم الحداد اليوم الاثنين، إحصائيات مكتب المفتش العام الناتجة عن فحص ومراجعة وتدقيق الوثائق الدراسية

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