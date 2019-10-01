2019/10/01 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / عمر عبد اللطيف

كشفت عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، اخلاص الدليمي، عن ان الاقليم سيسلم 250 ألف برميل، المتفق عليها مع الحكومة الاتحادية، ضمن موازنة 2020.

وأوضحت الدليمي، في حديث لـ”الصباح”، “كانت هناك مشكلات طوال العام الحالي بخصوص كيفية تسليم اقليم كردستان ما قيمته 250 الف برميل نفط الى الحكومة الاتحادية عبر شركة تسويق النفط (سومو)”.

وأكدت الدليمي قرب وصول وفود كردية للقاء رئيس الحكومة عادل عبد المهدي لحل الخلاف النفطي بين الحكومة الاتحادية والاقليم، وتسليم الحصة المقررة في الموازنة المقدرة بـ250 الف برميل، مبينة انه بعد ذلك سنذهب لتعديل موازنة الاقليم خلال السنة المالية الحالية.



من جانبه، توقع عضو مجلس النواب حسين حسن نرمو ان يكون اقرار موازنة العام المقبل صعباً جداً في حال عدم التزام الاقليم بتنفيذ بنود موازنة 2019 و2020، مبيناً ان احد بنود موازنة 2019 كان ينص على تسليم 250 الف برميل من الاقليم الى المركز عبر “سومو”، مقابل منح الاقليم موازنته السنوية.

وتوقع نرمو، في حديث لـ”الصباح”، ان يكون اقرار موازنة العام المقبل صعباً جدا وليس في صالح الاقليم ما لم يتم تنفيذ بنود الموازنة، مؤكداً ان الاقليم متفائل بحل القضايا والاتفاقيات المستقبلية بينه وبين الحكومة الاتحادية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف نرمو أن هناك طلبا من الحكومة الاتحادية بتسليم واردات النفط في موازنة العام المقبل بأثر رجعي، عاداً صفاء النوايا اساسا لحل المشكلات العالقة بين الطرفين.

اما عضو مجلس النواب الماس فاضل فقد شددت على ضرورة ان يكون هناك حوار جدي وصريح بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان بهدف التوصل الى اتفاق ينهي الخلافات بينهما التي راح ضحيتها الشعب على مدى السنوات الماضية.

وقالت فاضل، لـ “الصباح”: ان المركز والاقليم يجب ان يطرحا ابرز المحاور في لقائهما القريب بشأن المشكلات بينهما، والعمل بمبدأ الشفافية وان تكون الحوارات جدية لحل جميع الخلافات العالقة على مدى السنوات الماضية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي: الإقليم سيسلم بغداد أقيام 250 ألف برميل ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديمقراطي: الإقليم سيسلم بغداد أقيام 250 ألف برميل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).