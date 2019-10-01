كاتانيتش يكشف عن القائمة النهائية للاعبي الوطني

2019/10/01 | 00:00

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بغداد / الصباح

كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم السلوفيني سيتريشكو كاتانيتش عن القائمة النهائية للاعبين التي ستواجه هونغ كونغ وكمبوديا يومي العاشر والخامس عشر من الشهر الحالي ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات القارية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 وأمم آسيا الصين 2023.

وبحسب المكتب الاعلامي لاتحاد الكرة فان القائمة النهائية شهدت تواجد لاعب انتشون الكوري الجنوبي جيلوان حمد للمرة الأولى بعد انجاز أوراقه الرسمية وموافقة الاتحادين الدولي والآسيوي على تمثيل منتخبنا، ومهاجم الشرطة علاء عبد الزهرة والمدافع علي فائز وحارس مرمى الزوراء فهد طالب بعد فترة طويلة من الغياب.

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