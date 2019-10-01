مجلس الديوانية يعقد جلسة طارئة للتاكيد على انتخاب الشعلان محافظا

2019/10/01 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن عضو مجلس الديوانية حسين محيسن، الاثنين، عن عقد المجلس جلسة طارئة للتاكيد على انتخاب زهير الشعلان محافظا.

وقال محيسن في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مجلس الديوانية عقد مساء اليوم، جلسة طارئة للتاكيد على قرار انتخاب محافظ الديوانية زهير الشعلان".

واضاف ان "الجلسة ستتضمن ايضا الغاء الجلسة التي عقدت قبل يومين لانتخاب محافظا جديدا بدلا عن الشعلان".

وبحسب مراسل السومرية نيوز فان المجلس قرر الغاء جميع القرارات التي تخص الطعن بجلسة انتخاب الشعلان.

وكان مصدر محلي افاد، امس الاحد، بان مجلس الديوانية صوت على اقالة المحافظ زهير الشعلان من منصبه، وصوت اختيار فيصل النائي محافظا للديوانية.





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