مجلس الديوانية يثبت قرار انتخاب الشعلان محافظا

2019/10/01 | 00:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر محلي، اليوم الاثنين، بان مجلس الديوانية ثبت قرار انتخاب الشعلان محافظا.

وقال المصدر لـ "الغد برس"، ان "خلال جلسة طارئة لمجلس محافظة الديوانية، قام ١٦ عضوًا في المجلس بالغاء قرار إنتخاب المهندس فيصل حسان النائلي، وتثبيت جلسة وقرار إنتخاب محافظ الديوانية، أزهر الشعلان وإبقائه محافظاً للديوانية".

وكان مصدر محلي افاد، في وقت سابق بان مجلس الديوانية صوت على اقالة المحافظ زهير الشعلان من منصبه، وصوت اختيار فيصل النائي محافظا للديوانية.

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