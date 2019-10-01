مجلس الديوانية يعقد جلسة استثنائية ويصوت على الغاء انتخاب النائلي

2019/10/01 | 00:14

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بغداد اليوم - الديوانية

أفاد مصدر مطلع، الاثنين، بان مجلس محافظة الديوانية عقد جلسة استثنائية، مبينا انه صوت على ابطال جلسة انتخاب النائلي.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "مجلس الديوانية عقد جلسة استثنائية بحضور 16 عضوا".وأضاف، أن "الجلسة شهدت التصويت على ابطال الجلسة التي عقدت فجر الأحد، والتي تضمنت انتخاب فيصل النائلي محافظا جديدا للديوانية".

بغداد اليوم ـ بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، الاثنين (30 ايلول 2019)، السيرة الذاتية لمرشحة وزارة التربية، افراح عبد الخالق الموسوي، التي تم ترشيحها من قبل لجنة التربية النيابية.

وكانت لجنة التربية النيابية، قد أعلنت الخميس الماضي، ا

بغداد اليوم - بغداد

علق الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الاثنين، على تصريح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن استهداف اسرائيل لمقار الحشد الشعبي في العراق.

وقال الخزعلي في تغريدة له على تويتر، "‏بعد اعلان السيد رئيس مجلس الوزر

بغداد اليوم ـ خاص

رأى معاون الامين العام لحركة النجباء، نصر الشمري، الاثنين (30 ايلول 2019)، ان تصريح رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بشأن وقوف اسرائيل وراء عمليات قصف مقرات الحشد الشعبي، ليس بجديد وقد اعلنا عنه مسبقا، لافتا الى ان "ما

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