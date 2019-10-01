2019/10/01 | 00:16

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مجلس الديوانية يلغي قرار تعيين النائلي ويبقي الشعلان محافظاً

تأریخ التحریر: : 2019/10/1 0:10

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