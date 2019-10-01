برشلونة يستقر على بديل سواريز من ميلان

2019/10/01 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يرغب نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع مُهاجم جديد، في سوق الانتقالات الشتوية، لتدعيم هجوم الفريق.

ويُعاني هجوم البلوجرانا، تهديفيًا هذا الموسم، حيث لا يملك الفريق سوى رأس حربة وحيد، وهو لويس سواريز.وبحسب شبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن إدارة البلوجرانا، تريد التعاقد مع البولندي كرزيستوف بياتيك مهاجم فريق اي سي ميلان الإيطالي.وأشارت الصحيفة إلى أنّ المسؤولين داخل برشلونة يروا أنّ المهاجم صاحب الـ"24" عامًا، سيكون البديل المثالي لسواريز، في ظل تقدمه في العمر، حيث يقترب الأوروجوياني من بلوغ عامه الـ33 في يناير القادم.وأوضحت الصحيفة، أنّ برشلونة على استعداد لدفع 50 مليون يورو من أجل ضم بياتيك في يناير المُقبل.يُذكر أنّ بياتيك انضم إلى ميلان في يناير الماضي، قادمًا من جنوى مقابل 35 مليون يورو.



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