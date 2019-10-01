بدء العمل بمنفذ القائم الحدودي

2019/10/01 | 00:32

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العقابي لـ { الصباح }: افتتاح {عرعر} منتصف الشهر الحالي

بغداد / الصباح

افتتح امس الاثنين منفذ القائم الحدودي مع سوريا بعد غلق دام خمس سنوات بينما كشف رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي عن افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية، منتصف شهر تشرين الاول الحالي.

وكانت الهيئة قد افتتحت امس الاثنين، منفذ القائم الحدودي مع سوريا بشكل رسمي.



وقال العقابي في تصريح خاص لـ”الصباح”: ان “العراق والسعودية اتفقا على افتتاح منفذ عرعر الحدودي في محافظة الانبار منتصف الشهر الحالي امام الحركة التجارية”، مشيرا الى ان “هذا المنفذ سيرفع مستوى التبادل التجاري بين بغداد والرياض.



وكانت مهام المعبر تقتصر على عبور الحجاج في مواسم الحج بعد توقف حركة التجارة منذ العام 1990.



من جانبه، اوضح مدير علاقات الهيئة علاء الدين القيسي في بيان تلقت “الصباح”، نسخة منه انه “نيابة عن رئيس الوزراء افتتح رئيس الهيئة كاظم العقابي منفذ القائم الحدودي رسميا امام حركة التجارة والمسافرين”.



واضاف ان “ذلك جاء بحضور وزير الداخلية السوري محمد رحمون ومحافظ الانبار وقائد قيادة قوات الحدود وقائد شرطة الانبار بالاضافة الى عدد من الضباط واعضاء من مجلس محافظة الانبار”.

يذكر ان منفذ القائم قد اغلق عام 2014 وتم تحريره عام 2017 من قبل القوات الامنية.

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