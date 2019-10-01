صورة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ختام الجولة السابعة

2019/10/01 | 00:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} فرض التعادل الإيجابي نفسه على المباراة التي جمعت بين فريقي مانشستر يونايتد وآرسنال مساء الاثنين في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي وذلك بهدف لمثله.

التقدم كان من نصيب الشياطين الحمر وذلك عن طريق هدف سكوت ماكتومناي في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول.وواصل الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ تألقه وسجل هدف التعادل للغانرز في الدقيقة 58.بتلك النتيجة، حصل كل فريق على نقطة واحدة حيث أصبح رصيد مانشستر يونايتد 9 نقاط في المركز العاشر، بينما أصبح رصيد آرسنال 12 نقطة في المركز الرابع.



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