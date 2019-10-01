نمساوي من أصل عراقي يفوز بمقعد برلماني عن فيينا

2019/10/01 | 00:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} فاز الدكتور عمر الراوي وهو عراقي يحمل الجنسية النمساوية بمقعد برلماني عن ولاية فيينا.

وشكر الراوي على صفحته في الفيس بوك كل من دعمه من اجل تجديد فوزه بولاية اخرى حيث شغل في السنوات الماضية نفس المنصب.



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