بالصور.. متظاهرون يصلون لساحة التحرير

2019/10/01 | 01:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصل متظاهرون الى ساحة التحرير الان، وافترشوا الارض وسط انتشار امني للمشاركة في التظاهرة المقرر انطلاقها اليوم الثلاثاء.

وحدد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في الايام الماضية الاول من تشرين الاول {اليوم} موعداً للتظاهر "ضد الفساد والبطالة وما تعرض له حملة الشهادات العليا في اعتصاماتهم من تفريق بالعنف".



وذكر شاهد عيان لـ{الفرات نيوز} إن هناك "اعداداً متفرقة في جوانب الساحة بالاضافة الى اشخاص قادمين من بعيد متوقع بأنهم قادمين للتظاهرة".واضاف: "مررت في الساحة بعد انتهاء عملي في وقت متأخر متوجهاً الى منزلي ولم استطع ان احصي اعداد الموجودين".



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