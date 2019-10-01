منصور الريكان - مسرح الحياة

2019/10/01 | 02:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منصور_الريكان هكذا إذن على مسرح الحياة يغني المغني أحلامه التائهةْهاجسه المر يوحي بأنه ضائع غام في الطرقاتْوكم مرمرته الليالي وعاوده الحزن مراتْقبلة وحيدة أتته أعادت إليه الحياةْصوّرته القبائل محظوظ وفي جبته الوطنْغربلته السنون ويالها من ذكرياتْحبيبته أوهنها مرض عضالْونام بأكتافها وبالْحلم كالسرابْرحلت بعيداً بعمق الترابْهاهو الآن يحبو كطفل ضيع الأحبابْيقرأ الأماني ود......

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