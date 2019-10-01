دلور ميقري - ليلى والذئاب: الفصل الثاني/ 2

2019/10/01 | 02:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري ولادة ليلو، المتفقة مع موت أمها، تعدّ مسألة عادية وخصوصاً في ذلك الزمن.إلا أنّ والدتنا، كعادتها فيما يخص سيرة جدّتها، دأبت على ربط مصائر الأسلاف والأحفاد بعضها ببعض.فعدا عن الواقعة المأسوية، المتمثلة بموت الجدة مع معظم أفراد أسرتها بالطاعون، فإن أمنا تُحيل أيضاً أحداثاً من هذا النوع، أحدث زمناً، إلى ذلك المصير المفجع، بحيث تصبح سلسلة من المآسي: " خالتكم الكبيرة توفيت في غير أوانها؛ ورجلها أيضاً ......

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