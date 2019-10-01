2019/10/01 | 02:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالجواد_سيد حراك مصر والسودان، وحزب فرعون لم تكن فيديوهات محمد على، التى كشفت عن وقائع فساد تتعلق بالرئيس المصرى وعائلته، سوى القشة التى قضمت ظهر الجمل ، وفجرت حالة من الغضب الذى تراكم فى النفوس، خلال الفترة الثانية من حكم السيسى، وذلك فى حراك شعبى مصرى لم يستغرق سوى أسبوع واحد، فى تناقض ملفت للنظر مع الحراك الشعبى السودانى ، الذى إندلع بقشة أزمة الخبز، والتى قضمت ظهر الجمل أي......

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