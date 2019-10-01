2019/10/01 | 05:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_إبريهي_علي قانون مجلس الأعمار: ملاحظات يوم 17 أيلول من عام 2019 وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون مجلس الأعمار ورفعه الى مجلس النواب لأقراره.ويحظى القانون بدعم واسع لدى الأوساط المهتمة بالتنمية ومعالجة مشكلات عجز البنى التحتية.وورد أيضا ان الجهات المعنية إستشارت " العديد من الخبراء والكفاءات" لأعداد الصيغة المعروضة على السلطة التشريعية.لكن إقرار القانون المقترح، كما أرى، سيكون من الأخطاء غير المبررة.......

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