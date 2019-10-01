صبحي مبارك مال الله - السلام العالمي في مواجهة مُشعلي الحروب

2019/10/01 | 05:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صبحي_مبارك_مال_الله حل في الحادي والعشرين من سبتمبر/أيلول الجاري اليوم العالمي للسلام والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1981 بموجب القرار المرقم 67/36 للإحتفال به وإستعراض حالة السلم والأمن في العالم ، وليكن تأكيداً وتذكيراً لمناهضة الحروب التي فتكت بالملايين من البشر والإستمرار في النضال ضد نشوبها ،كما أكد القرار على ان يكون هذا اليوم متزامناً مع موعد الجلسة الإفتتاحية لدورة الجمعية العامة للأمم المتحد......

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