سامي الذيب - موانع الطعام عند المسلمين 2

2019/10/01 | 05:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_الذيب كما فعلنا مع اليهود، نقدم هنا فئات الأطعمة المحرمة والمسموح بها عند المسلمين.الحيوانات الأرضيةالقاعدة عند اليهود: تعتبر طاهرة كل بهيمة ذات حافر مشقوق إلى ظفرين وتجتر.وهذه القاعدة لا يأخذ بها الإسلام.نتيجة لذلك، تكون موانع الطعام عند المسلمين أقل تنظيماً.نبدأ مع الحيوانات الأرضية.الخنزيريحظر القرآن الخنزير صراحة في آيات مختلفة تشكل أساسًا للممنوعات الغذائية عند المسلمين، ......

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