سلام إبراهيم - أوراق سلام إبراهيم الثقافية -١ في الوسط الأدبي العراقي مرة اخرى

2019/10/01 | 05:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سلام_إبراهيم أوراق سلام إبراهيم الثقافية -١-;-في الوسط الأدبي العراقي مرة اخرىامتدت علاقتي بالروائي العراقي "محمود سعيد" إلى أوائل تسعينيات القرن المنصرم، أول أيام إستقراري في الدنمارك وعلاجي فبدأت أنشط، ثقافيا من غرفة بيتي في قرية قريبة من مدينة روسكلدة الدنمركية، وقتها كانت حلقات الصلة التلفون البيتي وصندوق البريد، كثفتُ النشر في الصحافة العربية القدس والسفير والنهار دون أي معرفة بالمحررين......

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