2019/10/01 | 05:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_العمالي_اليساري_العراقي حول توهيم الجماهير بامكانية تلمس تغيير الاوضاع من قبل العسكر في العراق المجتمع في العراق يعيش حالة من الغليان الشعبي وتتوسع دائرة المطالب والاحتجاجات واعتداءات السلطة ايضا ضد المتظاهرين وامعانها في اذلال المواطنين من اجل ابقاء حفنة من الميليشيات الفاسدة والمتسلطة على رقاب الجماهير منذ الاحتلال الامريكي وبدعم الجمهورية الاسلامية والغرب.وفي خضم صراع اقليمي ودولي حالي بين محوري الجمهورية الاسلا......

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