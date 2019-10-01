زين اليوسف - أزمة -الطبلة- العربية

2019/10/01 | 05:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زين_اليوسف كان أمراً يفوق قدرتي على الاحتمال أن يظهر أمامي في يومٍ واحد مقالان يمجدان في إثنين من حكامنا العرب الغير أعزاء..هذه هي الجرعات القاتلة التي يتحدث عنها الأطباء طوال الوقت و التي قد لا يحتملها قلبك فيتوقف فجأة عن العمل..لن أتحدث عن اللغة الركيكة التي كُتب بها كِلا المقالين..فأغلبنا -إن لم يكن جميعنا- يعاني كثيراً و هو يستخدم اللغة العربية الفصحى في كتابة مقالاته -أتحدث عن نفسي على الأقل- بالرغم من ......

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