وزير الداخلية يجتمع مع نظيره الايراني بكربلاء ويعلن الإستعداد لتأمين زيارة الأربعين

2019/10/01 | 05:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيوصل وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري على رأس وفد وزاري رفيع المستوى إلى محافظة كربلاء للإشراف على الاستعدادات الجارية لتأمين زيارة أربعين الإمام الحسين (عليه السلام)، فيما اعلن قائد قوات حرس الحدود في محافظة كرمانشاه الايرانية عن نشر لواءين من حرس الحدود في «حدود خسروي» مع العراق. وبحسب بيان للوزارة تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، فقد عقد الوزير فور وصوله اجتماعاً مع نضيره الايراني رحماني فضلي الذي يزور كربلاء حاليا بحضور رئيس أركان الجيش الفريق الأول الركن عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير يار الله والمحافظ نصيف الخطابي وعدد من القادة الأمنيين حول آليات التنسيق المشترك ، والتأكيد على التعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية كافة لإنجاح الزيارة. واضوح البيان، أن الياسري اجرى جولة ميدانية في عدد من مناطق المحافظة أشرف خلالها على الاستعدادات الجارية لتأمين زيارة الأربعين ، موجهاً في الوقت ذاته بتوفير الاحتياجات واللوجستيات اللازمة لانجاح الخطة الأمنية. وأعلن الياسري عن استعداد وزارة الداخلية لإنجاح زيارة الأربعين بالتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية ، مؤكداً انه تم إتخاذ التدابير اللازمة لتأمين الزيارة وتسهيل الإجراءات أمام الوافدين إلى العراق من جميع دول العالم.بدوره، اعلن قائد قوات حرس الحدود في محافظة كرمانشاه الايرانية عن نشر لواءين من حرس الحدود في «حدود خسروي» مع العراق. وقال العقيد يحيى الهي في تصريح نقلته وكالة انباء «فارس»، إنه «وفي ضوء التقييمات الحاصلة لا توجد هنالك اي مشكلة امنية وخدمية للزوار الراغبين بزيارة كربلاء والعتبات المقدسة عبر معبر خسروي (المنذرية في الجانب العراقي)».واضاف، ان «حرس الحدود يضطلع بمهمة حساسة تتمثل بتوفير الامن على امتداد الحدود مع العراق البالغ طولها 430 كم»، معلناً عن «نشر لواءين في حدود خسروي».واضاف، ان «الامن مستتب في الحدود والجانبين ولا يوجد هنالك اي تهديد امني الا ان نشر اللواءين من حرس الحدود ياتي من منطلق احترازي».واشار الهي الى «التعامل الودي بين حرس الحدود الايراني والعراق وترحيب الجانب العراقي بزوار اربعينية الامام الحسين (ع) بمنتهى الود ورحابة الصدر».

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