2019/10/01 | 06:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديمقراطي: الاقليم سيسلم بغداد 250 تاف برميل ضمن موازنة 2020 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/01 | 06:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي: الاقليم سيسلم بغداد 250 تاف برميل ضمن موازنة 2020) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديمقراطي: الاقليم سيسلم بغداد 250 تاف برميل ضمن موازنة 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).