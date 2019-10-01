منذر خدام - الحلقة الحادية عشرة-حراك الشهب السوري من الحلم بالتغيير إلى الكارثة

2019/10/01 | 07:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منذر_خدام الفصل الرابعقضايا الحوار من وجهة نظر النظام6- قراءة متأنية في خطاب بشار الأسد بتاريخ20/6/2011(32).يقع الخطاب الثالث للرئيس بشار الأسد بعد تفجر الأزمة، الذي ألقاه على مدرج جامعة دمشق بتاريخ 20/6/2011 في نحو ست عشرة صفحة من القياس الكبير، وقد كرسه للشأن الداخليالسوري بكل تفرعاته مع بعض الإشارات للعوامل الخارجية.لقد بني الخطاب أساسا، كما قال الرئيس، من حيث " الجوهر والمضمون" على ......

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