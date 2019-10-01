2019/10/01 | 07:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ساطع_هاشم حدَثَتني وانا لا أؤمن بالأشياء المختلفة دينياً او أخلاقياً ولا يهمني امرها أبداً، عن العاصفة في الشرق الأوسط التي هبت والتي ستهب، وشعرت بأن حواسي لم تخدعني، وانتظرت مستمعاً اليها غير متأكداً من ان حواسي لم تخدعني، بسبب تلك الأنوار الخافتة القادمة من هناك وكأنها خالية من حرارة الضوء لأنها تلاشت سريعاً بالظلام وقبل ان تصلنا كاملة.القلائل المتألمون حقاً، لهذا العذاب البشري المنتشر في كل مكان ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ساطع هاشم - الشهداء القلائل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ساطع هاشم - الشهداء القلائل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).