سلام إبراهيم - لقائي الوحيد مع الشاعر -طارق ياسين

2019/10/01 | 07:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سلام_إبراهيم كتب صديقي الشاعر علي الشباني قبل عشرين عاماً "وَهْمٌ أن يكتب عن شاعر..تلك مهمته الأولى" ووجدتُ أن هذه المقولة أبلغ ما يُقال عن المحتشد بالكلمات، الساكن ظلالها، المسافر على أجنحتها، الغافي لصق امتدادها المبسوطة، المصلوب مع تلوي أطوالها، المتلظي ببراكينها المضطربة أبداً في أعماقه، هو سيدها وعبدها، هو الشاعر بوحشة أبدية في مواجهة الوجود والإنسان، الكون والشجرة، الموت والميلاد، هو المحاصر، الضائع......

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