رئيس البيرو يحل البرلمان

2019/10/01 | 07:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل اعلام غربية، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس البيرو، مارتن بيسكارا، حل البرلمان بعد مقاطعة النواب إصلاحه للمحكمة الدستورية، وتصويتهم لقضاة جدد في المحكمة العليا.

وقال بيسكار في خطاب للشعب "احتراماً وبغية الحفاظ على الدستور السياسي في البيرو، اتخذت قرارا بحل الكونغرس وفقًا للدستور والإعلان عن انتخابات برلمانية".

وصوت الكونغرس الذي تسيطر عليه المعارضة في البيرو، امس الاثنين، على اختيار أول قاض من بين ستة قضاة جدد في المحكمة العليا في البلاد في تحد لتهديد رئيس البلاد مارتين بيسكارا بحل الكونغرس إذا أقدم على هذا الإجراء.

وكان بيسكارا الذي يمثل تيار الوسط قد هدد في ساعة متأخرة من مساء الأحد بحل الكونغرس، إذا نفذ خطته بتعيين قضاة المحكمة، في الوقت الذي توعد فيه النواب اليمينيون بمقاومة ما وصفوه بانقلاب وشيك.

وأدى صراع على السلطة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى دفع الديمقراطية الناشئة في بيرو إلى شفا أزمة دستورية مهددة بتعليق عملية صنع القوانين واحتمال إثارة اضطرابات في أحد أكثر اقتصادات أمريكا اللاتينية استقرارا.

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