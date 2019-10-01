تعاون صناعي عسكري بين فنزويلا وكوريا الشمالية

2019/10/01 | 07:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن بلاده وكوريا الشمالية اتفقتا على التعاون في مجالات التكنولوجيا والصناعة والدفاع والزراعة.

وقال مادورو في تصريح صحفي "أبلغني رئيس الجمعية الوطنية التأسيسية ديوسدادو كابيلو للتو بالاتفاقات التي تم التوصل إليها مع كوريا الشمالية في جميع المجالات: التكنولوجيا، الصناعة، التعاون العسكري، صناعة الأغذية والزراعة"، بحسب وسائل اعلام غربية.

وأضاف "أن نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز ووزير الخارجية خورخي أرياسا، وكذلك ممثل بلاده لدى الأمم المتحدة صامويل مونكادا وديوسدادو كابيلو، قاموا بزيارة تاريخية إلى جمهورية كوريا الشمالية".

وأشار إلى أن "هذه أول زيارة رفيعة المستوى على الإطلاق لجمهورية كوريا الشمالية".

يذكر أن وفد فنزويلي رفيع المستوى قام بزيارات رسمية لكلا من كوريا الشمالية وفيتنام.

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