سعود قبيلات - في لعبةِ عضِّ الأصابعِ الفوزُ دائماً للأكثرِ صبراً

2019/10/01 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_قبيلات حقَّقتْ نقابة المعلِّمين، حتّى الآن، بإضرابها غير المسبوق في مدَّته وشموله، عدداً من المكاسب الأساسيّة المهمّة، لها وللمعلِّمين وللشعب الأردنيّ.وهذه المكاسب لا تقلّ أهمّيّةً عن مطلب علاوة الخمسين بالمئة الذي تطالب به النقابة إنْ لم تزد عنه بكثير.وهي على النحو التالي:أوّلاً، أعاد اَلإضراب صياغة قطاع المعلِّمين كجسمٍ واحد متعاضد متضامن، مع أنَّ ميدان عملهم مشتَّتٌ جدّاً في منشآت تعليمي......

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