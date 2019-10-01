عبد المهدي يحث القطاع التربوي على المزيد من العمل

2019/10/01 | 08:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حث رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، القطاع التربوي على المزيد من العمل وتهيئة المتطلبات والظروف المناسبة وإنجاز المزيد من الأبنية والخدمات.

وقال عبد المهدي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه "مع توجه ملايين التلاميذ والطلبة لمقاعد الدراسة نبارك لشعبنا وابنائنا الأعزاء والهيئات التعليمية والتدريسية في جميع المحافظات عامهم الدراسي الجديد، متمنين ان يكلل سعيهم بتحصيل العلم والمعرفة بالتوفيق والنجاح على طريق البناء والإعمار والتنمية ".

واضاف انه "ليوم مميز وحدث مهم أن يباشر نحو عشرة ملايين تلميذ وطالب في مختلف المراحل دراستهم في مشهد آمن ومستقر يبعث الأمل بمستقبل هذا الشعب المعطاء وبإصراره وعزيمته على صنع الحياة".

وتابع عبد المهدي "نحث القائمين على القطاع التربوي على المزيد من العمل وتهيئة المتطلبات والظروف المناسبة وإنجاز المزيد من الأبنية والخدمات".

واشاد "بالجهود التي بذلت لإدخال العديد من الأبنية المدرسية الى الخدمة هذا العام وتوفير الكتب والمستلزمات الدراسية والضرورية للتلاميذ والطلبة".

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