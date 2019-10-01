نائب يطالب بتقديم شكوى دولية ضد إسرائيل بعد اعترافها باستهداف مقرات الحشد

2019/10/01 | 08:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا رئيس كتلة السند الوطني النيابية، النائب أحمد الأسدي، اليوم الثلاثاء، الحكومة بتقديم شكوى دولية ضد إسرائيل بعد اعترافها بقصف مقرات الحشد الشعبي.

وقال الأسدي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "على الحكومة تحمل مسؤولياتها الوطنية عبر تقديم شكوى للأمم المتحدة ضد الكيان الصهيوني على خلفية استهدافها لمقار الحشد الشعبي في مناطق مختلفة من البلاد".

واضاف ان "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اكد ما ذهبنا إليه بأن اسرائيل هي التي استهدفت مَواقع الحشد الشعبي وانتهكت السيادة الوطنية وحرمة الاراضي العراقية".

ودعا الأسدي "الحكومة العراقية أن تتحمل مسؤولياتها الوطنية الكاملة عبر تقديم شكوى للأمم المتحدة"، مشدداً على "ضرورة استنفاد كافة الخيارات الدبلوماسية".

وشدد على "الاحتفاظ بخيار القوة الذي يُشعر اسرائيل ان بيتها اوهن من بيت العنكبوت".

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