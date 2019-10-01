مفوضية الانتخابات تحدد مصير مليون و500 الف بطاقة غير مستلمة

2019/10/01 | 08:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن وجود مليون و500 الف بطاقة انتخابية غير مستلمة منذ عام 2014 ولغاية الآن.

وقــــال عــضــو مــجــلــس المــفــوضــين حازم الرديني في تصريح صحفي، ان "المـفـوضـيـة تمتلك مليوناً و500 الـف بطاقة لم يتسلمها الناخبون لغاية الآن".وبـين ان "المفوضية عملت فـي عموم المحافظات خلال الأشهر الخمسة الماضية مع وزارتي التجارة والصحة لمعرفة أوضاع هذا العدد من الناخبين، ومنحهم فرصة تحديث بياناتهم بايومتريا خلال المرحلة المقبلة".واكــد ان "المـفـوضـيـة حــددت يــوم الـخـامـس عـشـر من تشرين الاول الـحـالـي مـوعـداً اخـيـراً لـهـؤلاء الناخبين،" مـشـيـراً الــى ان "مـجـلـس المـفـوضـين سـيـقـرر بـعـد ذلـك مصير هذه البطاقات".انتهى

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