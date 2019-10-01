بعد القائم.. إعلان موعد إفتتاح معبر عرعر مع السعودية

2019/10/01 | 08:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف رئيس هيئة المنافذ الحدودية، كـاظـم الـعـقـابـي عـن موعد إفـتـتـاح مـنـفـذ عرعر الـحـدودي مع السعودية، وذلك بعد يوم من إفتتاح منفذ القائم الـحـدودي مع سوريا بشكل رسمي.

وقال العقابي في تصريح صحفي، ان "العراق والسعودية اتفقا عـلـى افـتـتـاح مـنـفـذ عـرعـر الــحــدودي في محافظة الانبار منتصف الشهر الحالي امام الحركة التجارية”، مشيرا الى ان “هذا المنفذ سيرفع مستوى التبادل التجاري بين بغداد والـريـاض".وكانت مهام المعبر تقتصر على عـبـور الحجاج فـي مواسم الحج بعد توقف حركة التجارة منذ العام 1990.يذكر ان منفذ القائم قد اغلق عام 2014 وتـم تحريره عـام 2017 مـن قبل الـقـوات الامنية.انتهى

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