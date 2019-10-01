المؤشر نيكي يرتفع 0.35% في بداية التعامل في طوكيو

2019/10/01 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صعد المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الثلاثاء.

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