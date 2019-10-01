2019/10/01 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #يحيى_علوان بهجةُ أبيها ، وبهجتنا مَضَت في " درب الصد ما رَدّْ " !دخَلَتْ نفَقَ الغيابِ ، مُثقَلَة بغصّة ..لم تَرَ بِكرَها الطاعِن في "العقوق " منذ أربعينَ حولاً ......................سيحمل هو الآخرَ جُرح غَصّة ، حتى يلحَقَ بها ..كونه لم يَرَها ، يقبّلُ جبينها ويديها ، يسألها المغفرَةَ لطول الغياب ..فالمكتب(1) لا يعرف الحنين ، ولا يصرفُ بطاقةً لإطفاءِ حُرقةَ الحنين ..!* ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#يحيى علوان - رسالة فاتَ أوانها !) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#يحيى علوان - رسالة فاتَ أوانها !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).