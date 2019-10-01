عبد المهدي يوجه رسالة في

2019/10/01 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الثلاثاء رسالة الى الطلبة والتلاميذ والطلبة والهيئات التعليمية والتدريسية مع بدء العام الدراسي الجديد.

وقال عبد المهدي في رسالته "مع توجه ملايين التلاميذ والطلبة لمقاعد الدراسة نبارك لشعبنا وأبنائنا الأعزاء والهيئات التعليمية والتدريسية في جميع المحافظات عامهم الدراسي الجديد 2019 – 2020".

وأعرب رئيس الوزراء عن امله بأن "يكلل سعيهم بتحصيل العلم والمعرفة بالتوفيق والنجاح على طريق البناء والإعمار والتنمية".

وتابع "إنه ليوم مميز وحدث مهم أن يباشر نحو عشرة ملايين تلميذ وطالب في مختلف المراحل دراستهم في مشهد آمن ومستقر يبعث الأمل بمستقبل هذا الشعب المعطاء وبإصراره وعزيمته على صنع الحياة.

ودعا عبد المهدي "القائمين على القطاع التربوي على المزيد من العمل وتهيئة المتطلبات والظروف المناسبة وإنجاز المزيد من الأبنية والخدمات".

كما أشاد بـ"الجهود التي بذلت لإدخال العديد من الأبنية المدرسية الى الخدمة هذا العام وتوفير الكتب والمستلزمات الدراسية والضرورية للتلاميذ والطلبة.





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