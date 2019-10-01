إصابة عنصر في الحشد بنيران قناص لداعش شمال شرقي ديالى

2019/10/01 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، بإصابة عنصر في الحشد الشعبي بنيران قناص لداعش شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، إن "عنصرا في الحشد الشعبي أصيب بجروح أثر إطلاق نار قناص لداعش في أطراف قضاء خانقين شمال شرقي ديالى".

وأضاف أنه "تم نقل المصاب إلى المستشفى، وتمشيط المنطقة التي انطلقت منها النيران".

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