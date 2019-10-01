طقس الأيام الأربعة المقبلة وأول توقع لهطول الأمطار في العراق

2019/10/01 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد.

وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحواً مع بعض السحب في الوسط والشمال وبين الصحو والغائم جزئياً في الجنوب" مشيراً الى ان "درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد ستكون بمعدل 41 مْ".وأضاف، ان "طقس الخميس المقبل سيكون صحواً مع بعض السحب في الوسط والشمال وصحواً في الجنوب، ولا تغير في درجات الحرارة في المناطق كافة" عن اليوم السابق.أما طقس الجمعة المقبلة فيكون "صحواً في الوسط والشمال ودرجات الحرارة تنخفض فيهما بضع درجات، وفي الجنوب صحواً ولا تغير في درجات الحرارة".وأشار البيان الى، ان "طقس السبت المقبل سيكون صحواً في الوسط ولا تغير في درجات الحرارة، وفي الشمال صحواص مع الغيوم ولا تغير في درجات الحرارة وفي الجنوب صحواً والحرارة تنخفض بضع درجات".أما المتنبئ الجوي صادق عطية فقد توقع هطول امطار في بداية الشهر الحالي.وقال عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك "ما تزال خرائط الطقس تشير إلى تأثر مناطق من العراق اضافة الى بلاد الشام ومصر إلى حالات من عدم الاستقرار الجوي اعتبار من يوم الخميس المقبل تستمر بتذبذب لغاية الثلث الثاني للشهر وذلك بسبب اندفاع تيارات هوائية باردة في الطبقات العليا من الجو قادمة من اوروبا نحو شرق البحر المتوسط، تندمج مع تيارات هوائية مدارية قادمة من السودان مما يسبب تشكل حالات من عدم استقرار متعاقبة".وأشار الى "تشكل السحب في أجواء البلاد {أمس} الأثنين وستستمر خلال الأيام المقبلة".وبين عطية ان "الامطار في يوم الخميس ربما تشمل مناطق محدودة من البلاد وهي عموما غير مؤثرة بسبب حرارة الاجواء وربما تكون على شكل قطرات في مدن وسط البلاد.الامطار يوم الخميس ربما تشمل مناطق محدودة من البلاد وهي عموما غير مؤثرة بسبب حرارة الأجواء وربما تكون على شكل قطرات في مدن وسط البلاد".انتهى

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