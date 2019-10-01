2019/10/01 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدخل المنتخب الأولمبي لكرة القدم معسكراً تدريبياً خارجياً في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من الخامس ولغاية الخامس عشر من شهر تشرين الأول الجاري ضمن استعداداته لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً في تايلاند.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتخب الاولمبي يعسكر في الدوحة ويبحث عن بديل لودية استراليا ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتخب الاولمبي يعسكر في الدوحة ويبحث عن بديل لودية استراليا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).