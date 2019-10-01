انفصال جبل جليدي شرق القارة المتجمدة الجنوبية

2019/10/01 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفصل جبل جليدي هائل يوم 26 ايلول الماضي عن جرف "أيمري الجليدي" في شرق القارة المتجمدة الجنوبية "إنتاركتيكا" وفقا لمراقبين خبراء.

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