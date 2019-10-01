محمد الحنفي - ماذا كان في مهدنا وماذا يكون قيل المصير إلى لحدنا...

2019/10/01 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي إننا عندما نأتي...إلى هذي الحياة...لا نختار المجيء...وعندما نصير...إلى لحدنا...لا نختار المصير...وفيما بين المهد...واللحد...لا نختار...كيف نكون...°°°°°°ولهذا...فحياة البؤساء...يقررها المالكون...لقوت البؤساء...°°°°°°وحياة الشعب...لا يختارها الشعب...بل هي...من اختيار كل الحكام...من اختيار...من يملأ...قبة البرلمان......

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