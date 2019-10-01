الكورد يستكملون مباحثات الانتخابات الموحدة ويحددون هدفا

2019/10/01 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تعقد الاحزاب والاطراف الكوردستانية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا في مدينة السليمانية لاستكمال الاستعدادات للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.وقال رزكار علي مسؤول مكتب الانتخابات في الاتحاد الوطني الكوردستاني، خلال مؤتمر صحفي: ان الاطراف والاحزاب الكوردستانية ستشارك في انتخابات مجالس المحافظات في المناطق المستقطعة بصوت وموقف واحد.واضاف: ان الاطراف الكوردستانية ستقوم بانهاء الاستعدادات في محافظات كركوك، نينوى، صلاح الدين، ديالى، وبغداد، للمشاركة في الانتخابات بقائمة موحدة.وأكد: ان دخول الكورد الى انتخابات مجالس المحافظات بقائمة موحدة سيعمل على تسريع خطوات تنفيذ المادة 140 من الدستور.

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