كامل النجار - سورة الإسراء 2

2019/10/01 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كامل_النجار (وَمَا مَنَعَنَآ أَن نّرْسِلَ بِالاَيَاتِ إِلاّ أَن كَذّبَ بِهَا الأوّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالاَيَاتِ إِلاّ تَخْوِيفاً) (59)انعدام المنطق يظهر جلياً في هذه الآية.إله السماء يقول لنا إنه توقف عن إرسال المعجزات لأن الأولين لم يؤمنوا بها ولم تخوفهم، كما قصد إله السماء من إرسالها.فلماذا إذاً يستغل حوالي ثلث آيات القرآن ليحكي لنا عن المعج......

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