التجارة الكويتية تُعلن الموافقة على إنشاء ملحقية تجارية في بغداد

2019/10/01 | 09:56

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشف وزیر التجارة والصناعة وزیر الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، عن الموافقة على انشاء ملحقیة تجاریة في بغداد تتبع وزارة التجارة.

وشدد الروضان على وجود الاھداف الاقتصادیة المشتركة بین البلدین سیعالج الكثیر من القضایا المختلفة.

وذكر أن ما حققته اللجنة الوزاریة من اتمام التوقیع على محضر الاجتماع لتعاون مشترك یعد امرا ایجابیا نحو تمكین البلدین من تفعیل العلاقات في مختلف المجالات مؤكدا ان الكویت حریصة على تذلیل كافة المعوقات التي قد تعترض مسیرة التعاون الثنائي لتتمكن من تحقیق قفزة نوعیة في العلاقة الثنائیة.

وأوضح ان ما اثمرت عنه اللجنة یؤكد حرص البلدین على تعزیز التعاون والتنسیق في كافة المجالات مشددا على ضرورة متابعة ما تم الاتفاق علیھ في محضر الاجتماع والعمل على تنفیذ المقترحات والتوصیات الصادرة عن اللجنة المشتركة وتجسیدھا في اطارھا العملي المناسب لما لھا من دور حیوي في تعزیز التعاون الثنائي على كافة الاصعدة.

ولفت الى ان اللقاء سیتجدد في شھر تشرين الثاني القادم خلال معرض بغداد الدولي حیث سیترأس وفد الكویت من مختلف الجھات الحكومیة والقطاع الخاص.

بدوره اكد وزیر التجارة العراقي محمد العاني لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) ان الاجتماعات ناقشت منفذ صفوان الحدودي الذي قرر مجلس الوزراء العراقي بتخصیص قطعة ارض للمنفذ.

وأضاف أن الجانب الكویتي سیتولى انشائه بالاضافة الى انه تمت مناقشة الموضوعات التي تتعلق بالجوانب التجاریة والاقتصادیة بین البلدین.

وقال العاني ان اللجنة حققت نجاحا في اجتماعھا الاول وان الاجتماع المقبل سیكون في بغداد، مبینا ان محضر اجتماع الدورة الاولى للجنة الكویتیة العراقیة الوزاریة المشتركة یعتبر حجر الاساس لعلاقات تجاریة واسعة ومتنوعة بین البلدین.

واوضح ان المحضر الموقع یمثل خارطة طریق حقیقیة لتذلیل كافة العقبات التي تعیق تدفق السلع بین البللدین بالاضافة الى نقطة الانطلاق الحقیقیة لعلاقات تجاریة واقتصادیة مستقبیلة تصب في مصلحة البلدین.

وذكر ان الحكومة العراقیة عازمة على تقویة وتأصیل العلاقات التجاریة والاقتصادیة بین البلدین مبینا ان وزارة التجارة ستكون حریصة على متابعة تنفیذ ما تم الاتفاق علیه في ھذا المحضر مع الجھات العراقیة المختصة وتذلیل كافة المعوقات التي تحول دون تنمیة وتطویر العلاقات التجاریة والاقتصادیة.

من جھته قال عضو غرفة تجارة وصناعة الكویت خالد الخالد: "كل الظروف مھیأة لمزید من النجاح وكل الایادي مفتوحة للتعاون وكل المجالات قابلة للتطویر والمشاركة ونحن مثل كل الدول الشقیقة في الوطن العربي فریق واحد نتعاون في مضمار التنمیة والتقدم لما فیه ازدھار اوطاننا واستقرارھا".

من جانبه قال ممثل الھیئة الوطنیة للاستثمار العراقیة زھیر جعفر، ان مجالات التعاون (الكویتي العراقي) تتجة نحو التوسع مؤكدا ان الكویت تسعى جاھدة لتنمیة العلاقات التجاریة والاستثماریة بین البلدین لا سیما العلاقة الاستثماریة الكبیرة بین القطاعین العام والخاص في تعزیز التعاون بین القطاع الخاص الكویتي والقطاع الحكومي في العراق.

واضاف جعفر ان قانون الشراكة بین الخاص والعام تم عرضه لمجلس النواب العراقي موضحا ان ذلك القانون سیوفر الحمایة الكاملة للمستثمر الاجنبي داخل العراق بالاضافة الى انه سیوفر الحصانة للاستثمارات الكویتیة ویعطیھا امتیازات وخصائص متعددة.

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