2019/10/01 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطنيهناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..توافد المتظاهرين لساحة التحرير المركز الخبري الوطني.

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