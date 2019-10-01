القوى السياسية تجتمع لاختيار رئيس وشعار للتحالف الكوردستاني

2019/10/01 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن تجتمع الكتل السياسية في اقليم كوردستان بمدينة السليمانية في وقت لاحق من اليوم لاختيار رئيس وشعار لقائمة التحالف الكوردستاني.

واتفقت الكتل الكوردية يوم السبت على الدخول بقائمة موحدة لخوض الانتخابات المحلية العراقية في المحافظات التي تضم مناطق متنازع عليها.

وتم الاتفاق على تسمية القائمة التي ستخوض الانتخابات باسم التحالف الكوردستاني مثلما جرت العادة في كل انتخابات محلية وعامة في العراق.

ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات في 15 محافظة في مطلع نيسان ابريل المقبل بما يشمل المناطق المتنازع عليها كافة ومنها كركوك.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لكوردستان 24 إن جميع الاحزاب التي انضمت الى التحالف الكوردستاني ستشارك في اجتماع السليمانية.

وسيعقد الاجتماع في مقر حركة التغيير.

وذكرت المصادر أن الاجتماع سيخصص لانتخاب رئيس وشعار للقائمة التي ستخوض الانتخابات المحلية العراقية في اربع محافظات تضم مناطق متنازع عليها.

والى جانب القوائم العربية والتركمانية، سيخوض الكورد بهذه القائمة الانتخابات في كركوك وصلاح الدين وديالى ونينوى حيث تضم مناطق متنازع عليها شاسعة تبدأ من سنجار وصولا الى خانقين.

ولا تشمل هذه الانتخابات اقليم كوردستان الذي يتألف من اربع محافظات.



وينص القانون على أن المحافظات التي ستخوضها هي غير المنتظمة بإقليم.

وبعد تأجيل متكرر، اتفقت القوى العراقية على إجراء انتخابات مجالس المحافظات في مطلع نيسان ابريل 2020.



وجرت آخر انتخابات محلية في العراق عام 2013.



وكان يتعين ان تجرى عام 2016 إلا أن ظهور تنظيم داعش وما تبعه من حرب لطرده ارجأ ذلك.

وتخضع معظم تلك المناطق لسيطرة الحكومة الاتحادية منذ أن انسحبت منها قوات البيشمركة في 16 من تشرين الاول اكتوبر 2017 في اعقاب استفتاء الاستقلال من العام نفسه.

وإذا ما نجح العراق في اجراء الانتخابات المحلية فستكون الاولى بعد اعلان هزيمة تنظيم داعش في حرب استنزفت موارد مالية هائلة على مدى ثلاث سنوات.



وتجرى الانتخابات المحلية في العراق كل اربع سنوات، مثلما هو الحال بالنسبة للانتخابات التشريعية.





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