2019/10/01 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، عن رفع كتل كونكريتية من مغلق منذ سنة 2006، جنوبي بغداد.

وقالت الامانة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "الجهد الهندسي والآلي الخاص بأمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد باشر برفع الكتل الكونكريتية من محيط الزقاقين 12 و67 ضمن حي زبيدة (أبو دشير)، المحلة 828 والتي وضعت سنة 2006".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رفع الكتل الكونكريتية عن زقاقين جنوبي بغداد) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رفع الكتل الكونكريتية عن زقاقين جنوبي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).